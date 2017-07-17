الصندوق العقاري: تصنيف جديد للمستفيدين يستبعد المتعثرين .. وتقليص فترات الانتظار

قال خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية؛ إنه تم استحداث مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم، بسبب ضعف التنسيق بين الأفراد وقطاع التمويل، مؤكدا وجود تصنيف للمستفيدين، حيث تسري عليهم قائمة المتعثرين بالاعتماد على بيانات الشركة السعودية للتصنيف الائتماني “سمة”.

وأشار إلى أنه بتدشين مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم يُمكن الإعلان عن بدء استقبال المستحقين للتمويل العقاري ممن يواجهون إشكاليات في الحصول على التمويل، مبينا أن المركز عبر فروعه المنتشرة في المملكة سيقوم باستقبال طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم والمسمى بالتمويل الذاتي.

وذكر وفقا لـ”الاقتصادية” أن تدشين المركز الجديد يؤكد حرص الصندوق على المساهمة في إيجاد الحلول وخدمة المواطنين وتسهيل حصول المستحقين على التمويل، وذلك من خلال تخصيص فرق عمل تمتلك الخبرة والكفاءة لاستقبال الشكاوى وبحث سبل إنهاء كل الأمور العالقة، كما يعمل مركز دعم مستحقي التمويل المدعوم كحلقة وصل مباشرة بين المستفيدين والشركاء من البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأوضح العمودي أن برنامج ضامن للتمويل السكني وبرنامج التمويل الإضافي تم استيعابهما في برنامج المدعوم، الذي يعطي نفس المعطيات للبرنامجين.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية إن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج “سكني” تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأضاف أن صندوق التنمية العقارية أعلن منذ مطلع هذا العام حتى هذه الدفعة أكثر من 46 ألف تمويل مدعوم، بمعدل شهري يصل إلى 7700 تمويل، وتمتاز آلية التمويل بتقليص مدة الانتظار من 11 عاما إلى خمسة أعوام كحد أقصى، وتحقيق الدعم لعدد ستة مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة.