6 غارات للتحالف تستهدف تجمعات ومواقع للميليشيات شمال صعدة

قصفت طائرات التحالف مواقع للميليشيات في منطقة الهاملي القريبة من معسكر خالد بن الوليد شمال غرب تعز. كما استهدفت بست غارات تجمعات ومواقع للميليشيات شمال محافظة صعدة، قبالة نجران.

كما شنت طائرات تحالف دعم الشرعية عدة غارات استهدفت تعزيزات عسكرية ومواقع للميليشيات في منطقتي محلي والمدفون وفي منطقة مسورة، استهدفت تجمعا للميليشيات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي محافظة شبوة، أعلن مصدر في الجيش الوطني أن ثلاثة من عناصر الميليشيات قتلوا، وجرح عدد آخر خلال مواجهات دارت الليلة الماضية في جبهة طوال السادة بمديرية عسيلان غرب شبوة.