شاهد.. لحظة تدمير الجيش المصري لـ 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود

أعلن الجيش المصري تدمير 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة قادمة من الصحراء الغربية، وكانت في طريقها للإرهابيين.

وقال المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، إنه “بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية، وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها على مدار الـ24 ساعة الماضية”.

وأضاف أن “العملية أسفرت عن استهداف وتدمير 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، فيما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية”.

وفي نطاق الجيش الثالث الميداني، قال المتحدث العسكري إن “القوات، وبالتعاون مع القوات الجوية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، نجحت في إحباط مخطط لتنفيذ عمل عدائي، وذلك بعد اكتشاف وتتبع بؤرة إرهابية شديدة الخطورة”.

وأضاف أن القوات تمكنت من تدمير سيارة محملة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة، وقتل 6 إرهابيين بإحدى المناطق الجبلية في وسط سيناء.