 العراق.. تأسيس تحالف جديد يضم 50 شخصية سنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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العراق.. تأسيس تحالف جديد يضم 50 شخصية سنية

العراق.. تأسيس تحالف جديد يضم 50 شخصية سنية
 المناطق - وكالات

أعلنت شخصيات سياسية عراقية إطلاق تحالف جديد أطلقت عليه ” تحالف القوى الوطنية العراقية”، وشدد التحالف على أن استقرار العراق لا يمكن أن يتحقق إلا باستقرار المناطق التي تعرضت للإرهاب.

ففي سابقة هي الأولى يعلن بيان واحد من موقعين في العراق، فالبيان التأسيسي لتحالف القوى العراقية الوطنية، الذي ضم الزعماء السنة أعلن من بغداد ومن أربيل مركز إقليم كردستان للقادة السنة الملاحقين قانونياً.

إعلان ولد بعد مخاض كبير حول أحقية عقد تحالف سني جديد فقد شككت أطراف سياسية بنوايا المؤتمرين، فالبعض أكد أنه تحالف مدعوم من جهات خارجية تحاول تقوية المكون السني على حساب باقي المكونات لكن الرد جاء واضحاً.

وانضمت أكثر من 50 شخصية إلى التحالف الجديد منهم ثلاث شخصيات لهيئة الرئاسة، وهم سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي وأحمد المساري، رئيس كتلة اتحاد القوى البرلمانية، والسياسي المستقل وضاح الصديد، فيما تم اختيار 7 أعضاء للمكتب التنفيذي، وهم: أسامة النجيفي وصالح المطلك نائبا رئيس الجمهورية العراقي، ورافع العيساوي وزير المالية الأسبق، ورجل الأعمال والسياسي خميس الخنجر، وعضو مجلس النواب محمد الكربولي والشيخ عبد الله الياو.

وما يثير الجدل هو انضمام السياسي والإعلامي سعد البزاز، الذي لم تسجل له مشاركة سابقة بأي تحالف سني أو شيعي بشكل معلن.

 

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