 للجنسين .. وظائف شاغرة بالهيئة الملكيّة في الجبيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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للجنسين .. وظائف شاغرة بالهيئة الملكيّة في الجبيل

للجنسين .. وظائف شاغرة بالهيئة الملكيّة في الجبيل
المناطق - الرياض

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر 7 وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين، لحمَلة درجة الدكتوراه بعدد من التخصصات، وذلك للعمل في كلية الجبيل الجامعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ ذلك وفق الوظائف والتخصصات التالية:

1- أستاذ مساعد، محاضر، مدرس في اللغة الإنجليزية – (عدد 5 وظائف / للنساء).

2- أستاذ مساعد في الرياضيات – (للنساء).

3- أستاذ مساعد في الرياضيات – (للرجال).

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 8/ 9/ 2017م.

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