 خالد الفيصل وأبناء عبد الرحمن بن عبد العزيز يستقبلون المعزين في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خالد الفيصل وأبناء عبد الرحمن بن عبد العزيز يستقبلون المعزين في جدة المرصد: أكثر من 330 ألف قتيل حصيلة النزاع السوري منذ اندلاعه غرفة الشرقية تطرح وظائف شاغرة للجنسين بالدمام والخبر والرياض العراق.. تأسيس تحالف جديد يضم 50 شخصية سنية العراق ينفي مقتل البغدادي ويشتبه بلجوئه لضواحي الرقة شاهد.. لحظة تدمير الجيش المصري لـ 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود لا صحة لسفر أعداد من الوافدين ومرافقيهم نهائيا بعد تطبيق “المقابل المالي” شاهد .. مبتعث سعودي وابنه وابنته يتخرجون من جامعة أمريكية في حفل واحد 6 غارات للتحالف تستهدف تجمعات ومواقع للميليشيات شمال صعدة الصندوق العقاري: تصنيف جديد للمستفيدين يستبعد المتعثرين .. وتقليص فترات الانتظار إيران تعدم طفلاً اعتقلته في الـ10 من عمره .. وتلقي جثمانه على الأرض يوم كامل (فيديو) مواطن سبعيني: العمر مجرد رقم .. صحتى تحسنت وتركت أدوية 4 أمراض بسبب الرياضة

خالد الفيصل وأبناء عبد الرحمن بن عبد العزيز يستقبلون المعزين في جدة

خالد الفيصل وأبناء عبد الرحمن بن عبد العزيز يستقبلون المعزين في جدة
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة و صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، بقصر الشاطئ بجدة اليوم، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة ، ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، والشيخ طلال بن محمد آل خليفة رئيس جهاز الأمن الوطني بمملكة البحرين.

كما استقبل سموه وأصحاب السمو أبناء الفقيد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك بمملكة البحرين، والعميد الشيخ حمد بن محمد ال خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب بمملكة البحرين وأعضاء السلك الدبلوماسي بالمملكة وأصحاب السمو الملكي الأمراء، والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمعًا من المواطنين ، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .

وقد عبر الجميع عن عزائهم ومواساتهم لأصحاب السمو الملكي الأمراء، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز ،وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة ، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز ، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل امارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن خالد بن سعد بن عبد العزيز ، و صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>