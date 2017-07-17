 طقس شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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طقس شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة

طقس شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس حار على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر وكذلك شمال شرق المملكة وتؤثر العوالق الترابية على شرق ووسط المملكة وسماء غائمة جزئياً وطقس معتدل على مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعةالهيئة العامة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي وغربية بوجه عام على الجزء الشمالي بسرعة 10-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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