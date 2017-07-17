⁠⁠⁠حائل: ضبط 5 أشخاص قاموا بعمل مسيرات وإزعاج المارة

تمكنت الجهات الأمنية في حائل من ضبط خمسة من قائدي السيارات لقاء قيامهم بالإزعاج والمسيرات أثناء الزواجات وتم إحالتهم للهيئة المروريه وصدر بحقهم قرارات تقضي بالسجن وحجز المركبة وغرامات مالية.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري؛ أنه استمرارا للجهود الأمنية بالمنطقة تم تكثيف نقاط التفتيش بكافة المواقع وحول قصور الأفراح بما يكفل القضاء على كافة السلوكيات والتصرفات السلبيه والتي ينتهجها البعض من المسيرات والإزعاج، مشيرا إلى أن شرطة منطقة حائل تهيب بالجميع التعاون من خلال الإلتزام والتقيد بالأنظمة والتعليمات.