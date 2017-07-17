 قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في باب الأسباط بالقدس (فيديو) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في باب الأسباط بالقدس (فيديو)

قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في باب الأسباط بالقدس (فيديو)
فلسطين

أصيب أربعة فلسطينيين، يوم الأحد ، إثر اعتداء القوات الإسرائيلية عليهم بالضرب، في منطقة باب الأسباط بمدينة القدس المحتلة، كما اعتقلت هذه القوات شابين آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قولها إن مسعفي الجمعية تعاملوا مع 4 إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، عقب الاعتداء عليهم بالضرب من قبل القوات الإسرائيلية بمنطقة باب الأسباط بالقدس.

من جهتها أفادت وكالة “معا” بأن العشرات من المقدسيين واصلوا اعتصامهم في ساحة باب الأسباط المؤدية إلى المسجد الأقصى، رفضا للإجراءات الجديدة في المسجد، التي تفرض عليهم الدخول عبر بوابات الكترونية نصبت عند المداخل المؤدية إلى المسجد.

وقالت طواقم الهلال الأحمر إن 18 مواطنا أصيبوا خلال الاعتداءات على المصلين في منطقة باب الأسباط، لافتة إلى أن 9 من بين الإصابات وقعت بعد صلاة العشاء.

واعتقلت القوات الإسرائيلية 4 شبان من منطقة باب الأسباط واقتادتهم إلى مركز التحقيق، بحسب ما أفادت وكالة معا.

من جهة أخرى، قررت السلطات الإسرائيلية، إبعاد أحد موظفي المسجد الأقصى المبارك 4 أشهر عن مكان عمله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه تم استبعاد جادو الغول، الذي يعمل في قسم الإطفاء بالمسجد الأقصى، عن عمله مدة أربعة أشهر، بعد أن اعتقلته الليلة الماضية عند أحد الحواجز العسكرية في مدينة القدس.

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