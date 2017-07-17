 قرقاش: الحل مع قطر يجب أن يكون محلياً بمراقبة دولية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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قرقاش: الحل مع قطر يجب أن يكون محلياً بمراقبة دولية

قرقاش: الحل مع قطر يجب أن يكون محلياً بمراقبة دولية
UAE state minister for foreign affairs, Anwar Gargash, speaks during a press conference at his office in Dubai on June 24, 2017. / AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE
المناطق - الرياض

أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور  قرقاش، أن الضغوط التي تمارس على  الدوحة بدأت “تجني ثمارها”.

وقال قرقاش في تصريحات لوكالة رويترز من المقرر أن يدلي بها اليوم في لندن، إن الحل المراد مع الدوحة يجب أن يكون محلياً بمراقبة دولية، مشيراً إلى ضرورة التأكد من أن  قطر لم تعد راعية بشكل رسمي أو غير رسمي للأفكار الإرهابية.

واختتم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، جولته الخليجية من العاصمة الإماراتية  أبوظبي وقد التقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لبحث تطورات الأزمة القطرية.

وكان أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد استقبل أيضاً الوزير الفرنسي بحضور وزير الخارجية الكويتي. وشدّد لودريان في ختام جولته في المنطقة على أن مكافحة الإرهاب هي الأولوية الأولى عبر محاربة كل أشكال دعمه.

واستهل لودريان جولته الخليجية بزيارة قطر و السعودية، السبت، ثم توجه لاحقاً إلى  الكويت قبل أن ينهيها في  الإمارات.

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