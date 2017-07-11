يحسن المزاج ويزيد اليقظة.. 12 أثرا للكافيين على جسمك

ويعتبر الكافيين، نظرا لنسبة إدمانه، بمثابة “مخدر نفسي”، يؤثر على طريقة تعامل من يتناوله مع العالم الخارجي.

ونشر موقع “بزنس إنسايدر” الآثار المختلفة لمادة الكافيين، التي نستهلكها في أجسامنا يوميا..