 جمعية الكشافة تطلق دراسة مساعد مفوض تنمية القيادات بجامعة القصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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جمعية الكشافة تطلق دراسة مساعد مفوض تنمية القيادات بجامعة القصيم

جمعية الكشافة تطلق دراسة مساعد مفوض تنمية القيادات بجامعة القصيم
المناطق - بريدة
انطلقت يوم أمس الأحد ٢٢ شوال ١٤٣٨ هـ دراسة مساعد مفوض تنمية القيادات والتي تنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية وتستضيفها جامعة القصيم ، بمشاركة (٤٥) دارساًيمثلون مختلف قطاعات الجمعية بالمملكة .

وأوضح قائد الدراسة القائد الكشفي مسفر عسيري , أن محتوى الدراسة يشمل جلسات تدريبية مجموعها (٣٦) ساعة تدريبية ما بين نظرية وعملية ويتضمن محتوى الدراسة التي يقدمهاستة من القادة المختصين عن دور مساعد مفوض تنمية القيادات واحتياجاته ، وسياسة تنمية القيادات ، ومبادىء تعليم الراشدين ، وتصميم الجلسات التدريبية ، أساليب وطرق التدريبالحديثة ، أسس تقديم المشورة ، تقنيات التدريب ،  قيادة البرامج التدريبية وتقييمها .ويختتم البرنامج بعرض المشروعات الشخصية على قيادة الدراسة خلال أسبوع .

 

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