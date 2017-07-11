جمعية الكشافة تطلق دراسة مساعد مفوض تنمية القيادات بجامعة القصيم

انطلقت يوم أمس الأحد ٢٢ شوال ١٤٣٨ هـ دراسة مساعد مفوض تنمية القيادات والتي تنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية وتستضيفها جامعة القصيم ، بمشاركة (٤٥) دارساًيمثلون مختلف قطاعات الجمعية بالمملكة .

وأوضح قائد الدراسة القائد الكشفي مسفر عسيري , أن محتوى الدراسة يشمل جلسات تدريبية مجموعها (٣٦) ساعة تدريبية ما بين نظرية وعملية ويتضمن محتوى الدراسة التي يقدمهاستة من القادة المختصين عن دور مساعد مفوض تنمية القيادات واحتياجاته ، وسياسة تنمية القيادات ، ومبادىء تعليم الراشدين ، وتصميم الجلسات التدريبية ، أساليب وطرق التدريبالحديثة ، أسس تقديم المشورة ، تقنيات التدريب ، قيادة البرامج التدريبية وتقييمها .ويختتم البرنامج بعرض المشروعات الشخصية على قيادة الدراسة خلال أسبوع .