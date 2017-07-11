 الذهب يرتفع مع تراجع فرص رفع معدلات الفائدة هذا العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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الذهب يرتفع مع تراجع فرص رفع معدلات الفائدة هذا العام

الذهب يرتفع مع تراجع فرص رفع معدلات الفائدة هذا العام
رويترز

ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر بعد تقلص فرص إجراء المزيد من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام في ضوء البيانات الاقتصادية الضعيفة للاقتصاد الأميركي الأسبوع الماضي.

وكانت الحكومة الأميركية أعلنت يوم الجمعة استقرار أسعار المستهلكين في يونيو وتراجع مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي، بحسب ما ورد في “رويترز”.

وفي الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 % إلى 1230.43 دولار للأونصة. وزادت عقود الذهب الأميركية تسليم أغسطس 0.2 % إلى 1229.50 دولار للأونصة.

وارتفعت الفضة 0.5 % في المعاملات الفورية إلى 16.02 دولار للأونصة بعد أن سجل في الجلسة السابقة 16.09 دولار وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

وصعد البلاتين 0.8 % إلى 922.80 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوياته في أسبوعين عند 924.80 دولار.

وانخفض البلاديوم 0.1 % إلى 857.50 دولار للأونصة.

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