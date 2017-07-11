قرقاش: قطر أنفقت المليارات على دعم الإرهاب

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن “انعدام الثقة” مع الدوحة وراء تفاقم الأزمة الحالية، بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى.

وقال قرقاش في تصريحات أدلى بها من أمام “تشاتام هاوس” في لندن، الاثنين، إن قطر لديها احتياطي نقدي يصل إلى 300 مليار دولار، لكنه يستخدم في دعم الجماعات الإرهابية.

وأضاف أن “دعم قطر للتنظيمات الإرهابية في سوريا أضعف المعارضة المعتدلة”، مشيرا إلى تورط الدوحة بدعم إرهابيين في سوريا وليبيا.

وقال الوزير الإماراتي إن “قطر لها علاقات بالقاعدة وتنظيمات مشابهة”، كما أنها “تاريخيا تمول الإرهاب على أعلى المستويات”.

وأردف قرقاش: “قطر أنفقت الملايين لإضعاف مصر وعملت على زعزعة استقرار السعودية”، وأوضح: “الدور القطري في زعزعة الاستقرار يجب أن يتوقف”.

وتابع: “لن نصعد أكثر من التدابير السيادية التي تحق لنا”، في سبيل “ضمان ألا تعود قطر لدعم الإرهاب”.

ودعا إلى فرض “مراقبة دولية” على قطر، للتأكد من التزامها بتعهداتها، ووقف رعايتها للأفكار الإرهابية.

وقال قرقاش إن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وقطر بشأن تمويل الإرهاب تمثل تطورا إيجابيا، مشددا على أن “هناك مؤشرات على أن الضغط الذي يمارس على الدوحة ينجح”.

وأضاف: “نحن (الدول الداعية لمكافحة الإرهاب) مستعدون لأن تستغرق هذه العملية وقتا طويلا”.

وبدأت الأزمة قبل 40 يوما، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بعد تورط الأخيرة في عمليات دعم وتمويل الإرهاب.

وفشلت معظم المساعي الدولية في حلحلة الأزمة، التي كان آخرها على يد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.