الرياض.. ضبط وافد ابتز مواطنة وهددها بنشر صورها

أوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة

فقد ورد لمركز شرطة العزيزية بلاغاً من مواطنة تفيد عن قيام أحد الأشخاص بابتزازها وتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي

وبعد التحقق من صحة البلاغ قامت دوريات الضبط الإداري بشرطة المنطقة على ضوء المعلومات الوارده بجملة من الاجراءات البحثية , أسفرت ولله الحمد تحديد هوية الشخص وضبطه (مصري / في العقد الثالث من العمر ) بعد مقاومة شديده منه و محاولته ارتكاب الفرار ، كما ضبط بحوزته أجهزة الإتصال المستخدمة .

جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية حسب الاختصاص لتطبيق نظامي الاجراءات الجزائية و مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه