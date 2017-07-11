 وفاة رجلي أمن في حادث دورية أمن طرق بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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وفاة رجلي أمن في حادث دورية أمن طرق بجازان

وفاة رجلي أمن في حادث دورية أمن طرق بجازان
جازان - أمل بهكلي

لقي رجلا أمن من منسوبي أمن الطرق مصرعهما في وقت متأخر من مساء أمس، وذلك إثر حادث اصطدام دوريتهم بإحدى أشجار النخيل بطريق أحد المسارحة –أبوعريش، وذلك خلال أداء مهام عملهما، وباشرت الجهات المعنية الحادث على الفور وجرى إخراج المتوفين والمصابين.

وأوضح الناطق الإعلامي بفرع هيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت مساء أمس عند الساعه ١٠.٣٩م بلاغا عن حادث مروري على طريق “احد المسارحة- ابو عريش”.

وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية الى موقع الحادث ولدى وصول الفرقة، وعثر في الموقع حالة وفاة نتيجة الحادث والأخرى لديها توقف قلب وتنفس تم عمل انعاش قلبي رئوي للمصاب حتى وصوله مستشفى احد المسارحة وتوفي بالمستشفى نتيجة إصابته البليغة جراء الحادث.

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