 ميزة جديدة لخرائط جوجل.. تخبرك بالوقت الأنسب للانطلاق إلى وجهتك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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ميزة جديدة لخرائط جوجل.. تخبرك بالوقت الأنسب للانطلاق إلى وجهتك

ميزة جديدة لخرائط جوجل.. تخبرك بالوقت الأنسب للانطلاق إلى وجهتك
المناطق - الرياض

أضافت شركة جوجل ميزة جديدة إلى خدمة الخرائط التابعة لها لا تساعد المستخدم على معرفة كيفية الوصول إلى مكان ما أو كم تستغرق الرحلة فحسب، بل تخبره بالوقت الأنسب للانطلاق إليه.

وتتوفر الميزة الجديدة لمستخدمي خرائط غوغل على نظام أندرويد فقط، وهي تظهر حينما يقوم المستخدم بإدخال اسم الجهة التي يقصدها.

وإلى جانب عرض الوقت المقدر والمسافة، يظهر شريط بياني جديد يعرض الوقت النسبي الذي سوف تستغرقه الرحلة موضحًا باللون الأخضر أو الأصفر أو الأحمر للإشارة إلى حالة الحركة المرورية الحالية، بالإضافة إلى الوقت المقدر للوصول في حال خرج المستخدم تمامًا قبل الوقت المقدر للوصول أو بعد عدة ساعات.

يُشار إلى أن ميزة تقدير الوقت الجديدة متاحة الآن لخرائط غوغل على نظام أندرويد، ولا يُعلم بعد متى تعتزم الشركة إتاحتها لمستخدمي نظام آي أو إس.

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