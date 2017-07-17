 قاتل السياح في مصر.. “إخواني” يدعم “تنظيم داعش” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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قاتل السياح في مصر.. “إخواني” يدعم “تنظيم داعش”

قاتل السياح في مصر.. “إخواني” يدعم “تنظيم داعش”

صور وتفاصيل جديدة تنشر لأول مرة عن حادث طعن السياح في مدينة الغردقة في مصر، والذي أسفر عن مقتل سائحتين ألمانيتين وإصابة 4 أخريات.

وفي التفاصيل أن المتهم عبد الرحمن أبو قورة وصل الغردقة فجر الجمعة، وهو اليوم الذي وقع فيه الحادث وتجول في المدينة خلال ساعات النهار، ثم اشترى السكين المستخدم في الحادث من أحد المحال القريبة من المنتجع السياحي، وذهب إلى الشاطئ العام المجاور ومنه تسلل للمنتجع ونفذ جريمته.

كما تبين أن أبو قورة، البالغ من العمر 28 عاماً، إخواني شارك في اعتصام رابعة ولديه صفحة باسمه على الـ “فيسبوك” نشر فيها أناشيد جماعة الإخوان وداعش و تنظيم أجناد مصر وصور رابعة ومحمد مرسي، كما نشر فتوى على صفحته تبيح قتل “الكفار” وكل من هو غير مسلم.

ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل التحقيقات، التي تجري مع المتهم في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، لكن التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن أظهرت أنه تخرج في كلية التجارة جامعة الأزهر، وهو من مدينة قلين محافظة كفر الشيخ وليس لديه سجل إجرامي أو نشاط سياسي أو إرهابي سابق، ما يفسر عبوره من كافة الكمائن الأمنية المنتشرة في جميع مداخل محافظة البحر الأحمر، وعبر كل الطرق المرتبطة بالمحافظة دون استيقافه أو الشك فيه.

من جانبهم، قال الغواصون، الذين تمكنوا من الإمساك بالمتهم، وفقا لـ”العربية”، إنه حاول الهرب بعد ارتكاب جريمته، غير أنهم طاردوه في البحر وتمكنوا من الإمساك به ومعه السكين المستخدم في الحادث، كما قاموا بتوثيقه وتسليمه لرجال الأمن.

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