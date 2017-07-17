 بداية احتلال قطر .. تميم يبحث مع روحاني إقامة قاعدة عسكرية إيرانية في الدوحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 27 شوّال 1438 هجريا, الموافق 21 يوليو 2017 ميلاديا

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بداية احتلال قطر .. تميم يبحث مع روحاني إقامة قاعدة عسكرية إيرانية في الدوحة

بداية احتلال قطر .. تميم يبحث مع روحاني إقامة قاعدة عسكرية إيرانية في الدوحة
المناطق - الرياض

ناقش أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، إمكانية تأسيس قاعدة عسكرية إيرانية في قطر، وفقًا لما أورده حساب قناة “العالم” الإيرانية على حسابها على موقع التواصل تويتر اليوم.

ونشر الحساب تغريدة قال فيها: “بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن رغبة بلاده في تأسيس قاعدة عسكرية إيرانية في قطر لتعزيز أمن واستقرار المنطقة”.

وأثارت هذه الأنباء التي نقلتها قناة العالم على الفور غضبًا في الأوساط الخليجية والعربية على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لخطورة الخطوة القطرية على قطر ودول الخليج الأخرى.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صالح علي العمراني

    .. قاعدة عسكرية أمريكية في قطرقاعدة عسكرية تركية في قطر قاعدة عسكرية إيرانية في قطر … ماذا بقي من مساحة للسكان ؟ على الشواطىء مثلا …

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