بداية احتلال قطر .. تميم يبحث مع روحاني إقامة قاعدة عسكرية إيرانية في الدوحة

ناقش أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، إمكانية تأسيس قاعدة عسكرية إيرانية في قطر، وفقًا لما أورده حساب قناة “العالم” الإيرانية على حسابها على موقع التواصل تويتر اليوم.

ونشر الحساب تغريدة قال فيها: “بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن رغبة بلاده في تأسيس قاعدة عسكرية إيرانية في قطر لتعزيز أمن واستقرار المنطقة”.

وأثارت هذه الأنباء التي نقلتها قناة العالم على الفور غضبًا في الأوساط الخليجية والعربية على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لخطورة الخطوة القطرية على قطر ودول الخليج الأخرى.