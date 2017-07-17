 صرف أكثر من 63 ألف وصفة طبية لمراجعي طوارئ الخفجي خلال 6 أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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صرف أكثر من 63 ألف وصفة طبية لمراجعي طوارئ الخفجي خلال 6 أشهر

صرف أكثر من 63 ألف وصفة طبية لمراجعي طوارئ الخفجي خلال 6 أشهر
رواف القحطاني-الخبر:

دشن مستشفى الخفجي العام الصيدلة الخاصة بقسم طوارئ المستشفى ولأول مرة بهدف خدمة الأعداد المتزايدة من مراجعي قسم الطوارئ الذين بلغ عددهم خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي 75075 مراجع ، فيما تم صرف أكثر من 63288 وصفة طبية لمراجعي الطوارئ خلال نفس الفترة .
وأكدت إدارة المستشفى أن إفتتاح الصيدلية الخاصة بقسم الطوارئ يأتي لتفعيل التواصل بين الصيادلة وأطباء الطوارئ لمعرفة الأدوية المتوفرة والبدائل المتاحة ، إضافة إلى التسهيل على مراجعي قسم الطوارئ في المستشفى من خلال صرف أدويتهم دون الحاجة إلى التوجه للصيدلية الداخلية للمستشفى
وأوضحت أنه ضمن البرامج التطويرية فقد تم تجهيز قسم الأشعة في مركز صحي السفانية وتكليف فنيي أشعة لتشغيله الأسبوع الحالي لخدمة مراجعي مركز صحي السفانية الذين تتراوح أعدادهم ما بين 250 إلى 300 مراجع أسبوعياً .

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