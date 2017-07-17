 الإمارات تنفي اتهام صحيفة “واشنطن بوست” لها بالتورط في قرصنة المواقع القطرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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الإمارات تنفي اتهام صحيفة “واشنطن بوست” لها بالتورط في قرصنة المواقع القطرية

الإمارات تنفي اتهام صحيفة “واشنطن بوست” لها بالتورط في قرصنة المواقع القطرية
المناطق_الرياض

نفى السفير يوسف العتيبة سفير الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة صحة تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” أشارت فيه إلى تورط الإمارات في قرصنة المواقع القطرية.
ونقلت الصفحة الرسمية للسفارة على موقع “تويتر” اليوم الاثنين عن السفير القول إن “تقرير الواشنطن بوست زائف، فالإمارات لم يكن لها دور بأي شكل في القرصنة المزعومة التي أشار إليها مقال الصحيفة”.
وأضاف أن: “الأمر الصحيح هو سلوك قطر، وتمويل ودعم وتمكين المتطرفين من طالبان إلى حماس والقذافي … والتحريض على العنف، وتشجيع التطرف وتقويض استقرار جيرانها”.
وكانت الصحيفة نقلت أمس عن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين، لم تذكر أسماءهم، أن “الإمارات العربية المتحدة نسّقت القرصنة على المواقع الإخبارية الحكومية القطرية وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف نشر تصريحات كاذبة مثيرة منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أواخر مايو، والتي تسببت في خلق أزمة بين قطر وجيرانها”.
وكانت المملكة والبحرين والإمارات ومصر أعلنت في يونيو الماضي قطع العلاقات مع قطر، بعد تصريحات لأمير قطر تحدث فيها عن تعرض بلاده لحملة ظالمة تستهدف ربطها بالإرهاب، ودعا فيها إلى بناء علاقات قوية مع إيران لما تمثله من ثقل إقليمي وإسلامي لا يمكن تجاهله.

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