الإطاحة بوافد هدد مواطنة بنشر صورها بمواقع التواصل في الرياض

أطاحت شرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمقيم مصري إثر تورطه في ابتزاز مواطنة وتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

أوضح ذلك الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان مشيرا أن عملية القبض جاءت عقب أن تلقى مركز شرطة العزيزية بلاغاً من مواطنة تفيد عن قيام أحد الأشخاص بابتزازها وتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

و في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة منطقة الرياض وبعد التحقق من صحة البلاغ قامت دوريات الضبط الإداري بشرطة المنطقة على ضوء المعلومات الواردة بجملة من الإجراءات البحثية , أسفرت ولله الحمد عن تحديد هوية الشخص وضبطه (مصري / في العقد الثالث من العمر ) بعد مقاومة شديدة منه و محاولته ارتكاب الفرار ، كما ضبط بحوزته على أجهزة الاتصال المستخدمة .

مشيرا أنه جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية حسب الاختصاص لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية و مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه .