دوريات الأمن بالقصيم توقع بشابين عشرينين بحورزتهما 120 قرصاً محظوراً

ألقت دوريات الأمن القبض على شابين عشرينيين عثر بحوزتهما أقراصاً محظورة ..

ووفقاً للناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني فقد تم الإشتباه بحالة المركبة التي كانا يستقلانها على إحدى الطرق الرئيسية بمدينة بريدة فجرى متابعتهما واستيقافهما بعد محاولتهما الهرب ، ليعثر بحوزة قائد المركبة على عدد ١٢٠ قرصاً من المواد المحظورة ، إضافةً لمبلغٍ مالي وقدره ٢٧ ألف ريال وبطاقات اتصال ..

مشيراً إلى إحالتهما لجهة الإختصاص لإستكمال الإجراءات اللازمة لهما وإشعار فرع النيابة العامة ..