السجن والجلد في مكان الحادثة لمواطن حاول نزع عباءة فتاة بتبوك

أصدرت المحكمة الجزائية بتبوك حكما على الشاب الذي ظهر قبل عدة أشهر في احد الأسواق بتبوك وهو يقود مركبته ويحاول انتزاع عباءة فتاة أثناء ملاحقته لمجموعة من الفتيات ومضايقتهن.

وكان مقطع فيديو نشره حينها أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ووجد انتشاراً واسعاً، أظهر الجاني وهو يحاول نزع العباءة.

وانشأ ناشطون على تويتر هاشتاق وصل لـ(الترند) ابدي خلاله المغردون استياءهم من هذه الحادثة.

وكانت شرطة تبوك قد القبض على الشاب وقامت بإصدار بيان رسمي بذلك ليحال للشرع ويصدر الحكم بسجن الشاب ستة أشهر وجلده ستون جلدة على دفعتين كل دفعة ثلاثون جلدة احدهما في موقع الحادثة أمام الجمهور.