محافظ الخرج يستقبل رئيس مجلس هيئة المهندسين ورئيس بلدية الهياثم

استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ سعادة الدكتور / ناصر بن حماد الجعيدي رئيس مجلس هيئة المهندسين السعودية بمحافظة الخرج وأعضاء المجلس.

كما استقبل المهندس / سعد بن محمد العجالين رئيس بلدية الهياثم.

وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم متمنياً لهم التوفيق بعد ذلك قدّموا التبريكات لسعادته بمناسبة تكليفة محافظاً لمحافظة الخرج .

بعد ذلك قام الدكتور الجعيدي بالتعريف للمحافظ بالهيئة ورسالتها واهدافها وامكاناتها وما تستطيع تقديمه من اعمال واستشارات تخدم المجتمع .

وفي نهاية الاستقبال قدم سعادة المحافظ شكره وتقديره لهم ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين .