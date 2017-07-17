 محافظ الخرج يستقبل رئيس مجلس هيئة المهندسين ورئيس بلدية الهياثم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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محافظ الخرج يستقبل رئيس مجلس هيئة المهندسين ورئيس بلدية الهياثم

محافظ الخرج يستقبل رئيس مجلس هيئة المهندسين ورئيس بلدية الهياثم
المناطق_أشرف العصيمي
استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ سعادة الدكتور / ناصر بن حماد الجعيدي رئيس مجلس هيئة المهندسين السعودية بمحافظة الخرج وأعضاء المجلس.
كما استقبل المهندس / سعد بن محمد العجالين رئيس بلدية الهياثم.

وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم متمنياً لهم التوفيق بعد ذلك قدّموا التبريكات لسعادته بمناسبة تكليفة محافظاً لمحافظة الخرج  .

بعد ذلك قام الدكتور الجعيدي بالتعريف للمحافظ بالهيئة ورسالتها واهدافها وامكاناتها وما تستطيع تقديمه من اعمال واستشارات  تخدم المجتمع .
وفي نهاية الاستقبال قدم سعادة المحافظ شكره وتقديره لهم ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين .

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