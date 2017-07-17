أمير تبوك يواسي المستشار القحطاني

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المستشار الاعلامي بامارة منطقة تبوك علي بن مصلح القحطاني في وفاة عمه وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته للقحطاني ولكافة أسرتهم بوفاة فقيدهم سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهمهم الصبر والسلوان. من جهته أعرب علي القحطاني عن بالغ شكره وتقديره لسمو امير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة الغير مستغربة من سموه والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.