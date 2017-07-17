 “الغذاء والدواء” تسرّع إجراءات تقييم الأدوية البديلة «الجنيسة» | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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“الغذاء والدواء” تسرّع إجراءات تقييم الأدوية البديلة «الجنيسة»

“الغذاء والدواء” تسرّع إجراءات تقييم الأدوية البديلة «الجنيسة»
المناطق_الرياض

أدت الإجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للغذاء والدواء من تسرع لتقييم المستحضرات البديلة (الجنيسة) ، وزيادة عدد مواعيد تقديم ملفات التسجيل المتضمنة الدراسات العلمية والفنية لهذه الأدوية، إلى تقليص مدة تقييم ومراجعة طلبات التسجيل بنسبة 68%، حيث استغرق متوسط مدة إصدار أول تقرير تقييم للمستحضر من الهيئة 25 يوماً في النصف الأول من عام 2017م، بينما كان متوسط المدة للفترة نفسها من العام الماضي 2016م 79 يوماً، وذلك على الرغم من زيادة عدد طلبات التسجيل المقدمة خلال النصف الحالي بنسبة 21% نتيجة للقرار الذي اتخذته الهيئة بزيادة عدد المواعيد المتاحة للشركات لتقديم ملفات تسجيل الأدوية، حيث تم استقبال 204 ملفات مستحضر خلال النصف الأول من العام الحالي 2017م مقارنة بـ 168 ملف مستحضر للمدة نفسها من العام الماضي 2016م.

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