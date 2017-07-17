 بدء المرحلة الأولى لنظافة المشاعر المقدسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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بدء المرحلة الأولى لنظافة المشاعر المقدسة

بدء المرحلة الأولى لنظافة المشاعر المقدسة
المناطق_مكة

بدأت أمانة العاصمة المقدسة أعمال المرحلة الأولى لتهيئة وتجهيز المشاعر المقدسة وتسوية المسطحات الأرضية وتنظيف المنطقة.
وأوضح مدير عام النظافة المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي، أن هذه المرحلة تعد من أهم المراحل في تهيئة منطقة المشاعر المقدسة ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج 1438هـ، وفي إطار الاستعداد المبكر، مشيراً إلى أن العمل في هذه المرحلة سيستمر لأربع أسابيع بإذن الله يتم خلالها تهيئة كامل المنطقة .
من جانبه أفاد مدير إدارة تشغيل ومتابعة أعمال النظافة المهندس عاطف الحكمي، أنه سيتم خلال هذه المرحلة توزيع الصناديق الضاغطة في الأماكن المخصصة لها بالمشاعر المقدسة، بعد تحديد مواقعها من خلال الدراسات الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية .
وأكد أن الأمانة تقوم بتنفيذ مراحل خططها بكل كفاءة واقتدار من خلال خبراتها المتراكمة في هذا المجال وفي كل ما يتعلق بالنظافة أو بالإصحاح البيئي.

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