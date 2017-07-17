أمير الباحة يدشن مبادرة “بسطتي واجهة منطقتي”، التي تشمل 100 بسطة نموذجية نفذتها أمانة منطقة الباحة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مبادرة “بسطتي واجهة منطقتي”، التي تشمل 100 بسطة نموذجية نفذتها أمانة منطقة الباحة .

واستمع سموه خلال التدشين إلى شرح من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط عن المبادرة التي سيتم توزعها على شباب الأعمال والأسر المنتجة، فيما وزعت هذه البسطات في المتنزهات والمواقع السياحية بالمنطقة، كما شاهد نموذجاً لأحدى تلك البسطات .

من جهة أخرى تسلم الأمير الدكتور حسام بن سعود تقريراً مفصلاً عن مبادرة “باحتنا أجمل” التي نفذتها أمانة المنطقة، حيث قدم الدكتور السواط شرحاً مفصلاً عن ما نفذ من أعمال في المبادرة.

ونوه سمو أمير منطقة الباحة بجهود الأمانة في هذه المبادرات التي تسعي للرقي بالعمل التطوعي وخدمت أبناء المنطقة، متمنياً لهم المزيد من التوفيق لخدمة المنطقة .

بعد ذلك تسلم سموه هدية من شباب مبادرة ” باحتنا اجمل ” فيما التقطت الصور التذكارية .

حضر التدشين وكيل أمين المنطقة المهندس خالد الصايغ ومدير عام مكتب سمو أمير منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي .