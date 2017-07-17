تحرير وافدين احتجزتهم عصابة داخل إحدى الاستراحات بالرياض

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أن مركز شرطة الثمامة تبلغ السبت الماضي من أحد المواطنين عن لجوء وافد بنجلاديشي له أثناء تواجده في استراحته الخاصة مفيدا عن تعرضه و3 آخرين من بني جنسه للاحتجاز من قبل مجموعة داخل إحدى الاستراحات المجاورة وتكبيلهم بالسلاسل وتمكنه من الهرب.

وعلى إثره جرى تشكيل قوة أمنية مشتركة وإعداد خطة أمنية محكمة لضمان سلامة المحتجزين وتحريرهم وضبط الجناة و عدم إعطائهم الفرصة للمساومة أو إيذاء المحتجزين، وأسفرت الجهود عن تحرير المحتجزين دون حدوث أي إصابات و القبض على جميع المتهمين (بنجلاديشي في العقد الرابع من العمر يقيم في البلاد بصفه غير نظامية وباكستاني في العقد الثالث من العمر ترافقهما امرأة بنجلاديشية لا تمت لهما بصلة شرعية تقيم في البلاد بصفه غير نظامية) وضبط بحوزتهم على 17 جهاز جوال وسلاح بلاستيكي وسلاسل حديدية استخدمت في تكبيل المحتجزين، وبسماع أقوال الجانيين المبدئية أقرا بحضورهما لمقار عمل المجني عليهم واستدراجهم لموقع الاستراحة وتكبيلهم وتهديدهم بهدف الحصول على المال، وأضاف أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمحتجزين والتحقق من سلامة وضعهم الصحي، وإيقاف الجناة بمركز الشرطة المختص وإيداع المرأة سجن النساء وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقا لنظام الاجراءات الجزائية ونظام مكافحة الاتجار بالبشر .