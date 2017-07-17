مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 7288.89 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 59.87 نقطة ليقفل عند مستوى 7288.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 119 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 77 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق، وأمانة للتأمين، وميدغلف للتأمين، ونماء للكيماويات، وتعليم ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات السعودي الفرنسي، والأسماك، والشرقية للتنمية، والتصنيع، والطيار، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 2.56% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والطباعة والتغليف، وكيان السعودية، والأبحاث والتسويق هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، والراجحي، والأبحاث والتسويق، والطباعة والتغليف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 29.16 نقطة ليقفل عند مستوى 3616.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 149 ألف سهم تقاسمتها 304 صفقات.