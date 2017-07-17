 “شرطة مكة” توقف مواطناً أطلق النار على مقيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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“شرطة مكة” توقف مواطناً أطلق النار على مقيم

“شرطة مكة” توقف مواطناً أطلق النار على مقيم
المناطق_مكة

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن مركز العمليات الأمنية الموحد (911) تلقى بلاغا بتاريخ 1438/10/21، بتعرض شخص من جنسية عربية يبلغ من العمر 20 عاماً لإصابته بطلق ناري وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وتم ضبط المتهم وهو مواطن يبلغ من العمر 22 عاماً ومن خلال سماع الأقوال الأولية أفاد بأنه أطلق النار بالخطأ من سلاح نوع مسدس ، فيما تم إيقافه تمهيداً لإحالته وأوراق القضية للنيابه العامة.

وأوضح “القرشي” أنه لاصحة لماتم تداوله في بعض الصحف عن مقتل تاجر أسلحة أثناء بيعه صفقة أسلحة، ودعا إلى عدم نشر الشائعات التي لاأساس لها من الصحة وأخذ المعلومة الصحيحة من الجهات الرسمية ووسائل الإعلام المعتمدة التي تعتمد على أخذ الخبر من مصدر.

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