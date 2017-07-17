نادي الباحة الأدبي يقيم ملتقى أدباء الباحة الشباب

ينظم نادي الباحة الأدبي بالشراكة مع مجلس شباب الباحة غرة شهر ذي القعدة القادم ملتقى أدباء الباحة الشباب.ضمن نشاطات فريق تنمية المواهب بالنادي. ويعتبر هذا الملتقى امتدادا لنشاطات سابقة للنادي للاحتفاء والعناية بالمواهب الشابة في مجال الأدب والثقافة. وأوضح رئيس النادي الأستاذ حسن بن محمد الزهراني أن هذا الملتقى يهدف إلى رعاية المواهب الأدبية الشابة وتنميتها ومد جسور التواصل بين الأدباء الشباب والكبار، ونشر انتاجهم الأدبي واشراكهم في الحراك الثقافي بمنطقة الباحة. وأشار الزهراني إلى أن المجال مفتوح للمواهب الشابة شريطة ألا يزيد عمر المشارك عن 25 عاما وأن يكون لديه مشاركات أدبية مع ارفاق سيرته الذاتية عبر البريد الإلكتروني ( adbialbaha@ hotmail.com

وكذلك تويتر @adbialbaha

وزيارة موقع النادي عبر الانترنت www.adbialbaha.com

وكذلك زيارة مقر النادي في شهبة بالباحة. وقال الزهراني أن هذا النشاط يعتبر من الأنشطة البارزة لجيل المستقبل الواعد، ويأتي ضمن برنامج النادي (أمننا في شبابنا) حيث دأب النادي على إقامة مثل هذه البرامج التي تهتم بجيل الشباب في مجال الأدب والثقافة بشتى أنواعها شعرا ونثرا وإلقاء وتأليفا . كذلك تنمية الروح الوطنية وتنمية وعيهم ضد الأفكار الضالة متمنيا أن يحظى الملتقىبحضور عدد كبير من الشباب وأيضا مثقفي المنطقة وأدباءها للمساهمة في دعم هذه الفئة الغالية على الجميع.