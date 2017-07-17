خاميس رودريغيز يمنع البايرن من التعاقد مع سانشيس

أكد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغه أن بطل الدوري الألماني لكرة القدم لم يعد مهتما بضم الجناح الدولي التشيلي اليكسيس سانشيس من ارسنال الإنكليزي.

وعدل بايرن عن فكرة ضم النجم التشيلي بعدما حصل مدربه الإيطالي كارلو انشيلوتي على مبتغاه بضم لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز بالإعادة لعامين من ناديه ريال مدريد الاسباني.

وقال رومينيغه لمجلة “كيكر” الألمانية لم تعد لنا علاقة (بموضوع سانشيس)، اتفقنا مع مدربنا بأننا لا نريد إضافة (أي لاعب جديد) في خط المقدمة، لن يكون الأمر منطقيا”.

وذكرت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة أن بايرن يزاحم مانشستر سيتي الإنكليزي على خدمات سانشيس (28 عاما) الذي يتبقى له عام من عقده مع أرسنال، وهو يماطل في تمديد ارتباطه بالنادي اللندني.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن أرسنال قد يتخلى عن أفضل هداف في تاريخ المنتخب التشيلي مقابل 90 مليون يورو، إلا أن المدرب الفرنسي لفريق “المدفعجية” أرسين فينغر أكد الأسبوع الماضي بقاء سانشيس، مضيفا “اللاعبون مرتبطون بعقود ونتوقع أن يحترموها، وهذا ما نريده، إنه (سانشيس) يضيف قيمة رائعة إلى الفريق واعتقد أيضا انه يحب النادي كثيرا”.

ويغيب سانشيس عن الجولة التحضيرية الترويجية التي يقوم بها أرسنال في استراليا والصين، لحاجته إلى الراحة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس القارات 2017 حيث بلغ النهائي قبل أن يخسر أمام ألمانيا بطلة العالم، في الثاني من

يوليو الحالي.

ويبدأ بايرن جولته في الصين وسنغافورة الأربعاء عندما يتواجه مع أرسنال في شنغهاي.