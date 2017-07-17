محافظ العقيق يلتقي اللجان المنظمة لصيف العقيق38

عقد محافظ العقيق الاستاذ غلاب بن غالب ابو خشيم اجتماعا مطولا اليوم الاثنين مع رؤساء اللجان المنظمة لمهرجان صيف العقيق38 وذلك بهدف تقييم الأداء خلال الايام الماضية ومدى تطبيق الجهات المشاركة لأدوارها حسب الخطة المرسومة

حيث بدا الاجتماع بالترحيب بالحضور وأكد ابو خشيم على مواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد والمتابعة للبرامج والفعاليات والرفع من رضا الزائرين وتحقيق رغبات سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

كما ناقش المجتمعون الاستعدادات لمهرجان الخيل والسباق الكبير على جائزة أمارة منطقة الباحة والذي يرعاه سمو امير المنطقة خلال الايام القادمة واقر المجتمعون خطة السباق المرتقب واوصوا بتحويلها حيز التنفيذ ليتسنى لكل لجنة القيام حسب اختصاصها