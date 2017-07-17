محافظ الحجرة يلتقي رئيس وأعضاء المركز الاعلامي

عقد محافظ الحجرة الدكتور فيحان العتيبي اجتماعا اليوم باللجنة الإعلامية بالحجرة حضره رئيس المركز الاعلامي بالحجرة حسن الصغير ووكيل المحافظة علي عيسى وأعضاء المركز الاعلامي.

و بُدء الاجتماع بورقة عمل قدمها رئيس المركز الاعلامي استعراض فيها ماقام به المركز من جهود في الآونة الأخيرة موضحا فيها توزيع المهام وتوصيف الأعمال لجميع أعضاء المركز مؤكدا انهم يرغبون في مقر يتم تجهيزه لهم ليكون مقرا للعاملين في المركز الاعلامي.

بعد ذلك ألقى محافظ الحجرة كلمة رحب فيها بالجميع وشكر فيها المركز على جهوده الكبيرة منذ إنشاؤه الى الان مطالبا ببذل جهود اكبر لابراز المحافظة بجميع مراكزها ونقل جميع الفعاليات في مختلف الجهات للمتلقي ليكون حاضرا وان كان مقيما في منطقة أخرى وذلك عن طريق النقل المباشر على تويتر والسناب شات والصحف وجميع وسائل التواصل الاجتماعي .

مؤكدا ان مكتبه بل المحافظة بأكملها مفتوحة للجميع وخصوصا الاعلاميين لكي يوصلوا رسالتهم بشكل مميز ومفيد .

ووعد العتيبي بإنشاء مقر للمركز الاعلامي وتجهيزه في اقرب وقت ممكن .