أمير القصيم: توطين المولات في المنطقة سينفذ في الوقت المحدد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بالمنطقة بمكتب سموه بمقر ديوان الإمارة اليوم الاثنين ، اجتماع برنامج التوطين لمتابعة مستجدات خطة عمل توطين المراكز التجارية المغلقة “المولات” بمنطقة القصيم ، والذي سيطبق مطلع العام المقبل .

واطَلع سموه على ما تقوم به الجهات الشريكة في برنامج التوطين ، من برامج ومسارات عمل وممكنات ، ستسهم في تطبيق قرار توطين “المولات” بالمنطقة في موعده ، من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية ، وبرامج دعم التدريب والتوظيف ودعم رواد الأعمال ، والخدمات المساندة كبرامج النقل والحاضنات.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على جميع الجهات المعنية بالتوطين في المنطقة على بذل المزيد من الجهود لكل ما يساعد على التوطين ، وزيادة فرص العمل للشباب من الجنسين في المنطقة.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض أعمال البرنامج وجهوده خلال الفترة السابقة ، ومناقشة خطة عمل البرنامج المستقبلية في متابعة وتطبيق قرار توطين المراكز التجارية المغلقة “المولات” في المنطقة.

ووافق سمو الأمير فيصل بن مشعل على إقامة لقاء توظيفي يجمع أصحاب الأعمال في المولات ، وطالبي العمل ، توحيداً لجهود جهات التوظيف بالمنطقة ، موجهاً سموه بإعداد دراسة عاجله لإنشاء (مركزاً للإرشاد والتوجيه المهني) في المنطقة.

وشدد سمو أمير القصيم أن إيجاد فرص عمل للشباب هي من الأولويات التي نسعى إليها من خلال هذا البرنامج ، مؤكداً أن توطين المولات في المنطقة سينفذ في الوقت المحدد ، مشيراً إلى أن تنفيذ خطة التوطين ستسهم بإذن الله في زيادة فرص العمل للشباب في المنطقة ، داعياً سموه رجال الأعمال في المشاركة في الجهود المبذولة لبرامج التوطين ، مقدماً سموه بالغ شكره وتقديره للجهود المبذولة من جميع الجهات وعلى رأسها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، متمنياً التوفيق للجميع.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، وأعضاء اللجنة