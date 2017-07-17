 تكريم طبيب سعودي باشر حالات خارج الدوام الرسمي بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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تكريم طبيب سعودي باشر حالات خارج الدوام الرسمي بالطائف

تكريم طبيب سعودي باشر حالات خارج الدوام الرسمي بالطائف
المناطق_عادل الزهراني

كرم مدير مجمع الملك فيصل بمحافظه الطائف مبارك اليامي احد الأطباء بقسم الجراحه  بمجمع الملك فيصل بالطائف نظير عمله خارج أوقات الدوام  الرسمي خلال  استدعاءه لمباشرة حالة طارئة وكان الدكتور محمد العتيبي انتهى عمله في تمام الساعه 12 ليلا وكان هنّاك وجود حالات دهس في قسم الطواري وتم استدعاء الدكتور العتيبي   نظرا لخطورة الحالات وعمل الطبيب خارج أوقات عمله حتي تم من انتهاء الحالات بواقع 16 ساعه
كما عبر الدكتور العتيبي  عن بالغ شكره وتقديرة لادارة مجمع الملك فيصل على هذه اللفته الكريمة واعدا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المريض والمراجع

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