أمير القصيم: التجديد في الخدمات والكوادر بالأعمال الاجتماعية سمة المجتمعات المتحضرة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم اليوم الاثنين , في مكتب سموه بديوان أمارة المنطقة , رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية “تآلف” في محافظة عنيزة بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، ومساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم أحمد المطوع.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله الجبر على مسامع سموه مسيرة الجمعية منذ نشأتها , والخطط المقدمة والقادمة لخدمة الشباب والشابات لتيسير الزواج لهم , بالإضافة إلى عدد المستفيدين من الجمعية سنوياً والمقارب لـ 150 أسرة , بالإضافة إلى الدورات التدريبية المقدمة للأسر من كافة الأقسام الرجالية والنسائية , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ماتحضى به الجهات الخيرية من دعم ووقفه سموه لتوصيل رسالتها السامية لخدمة المجتمع.

وبين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بأن الجهات الخيرية في منطقة القصيم تحضى ولله الحمد بدعم متواصل من قبل حكومتنا الرشيدة وتقدم خدماتها السامية عبر كوادر عالية الهمة , لعكس العمل الاجتماعي على خدمة أفراد المجتمع وتسعى إلى تحقيق أهدافها السامية , مؤكداً سموه بأن التجديد والتميز في الخدمات والكوادر في الخدمات الاجتماعية سمه المجتمعات المتحضرة.