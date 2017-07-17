“الإيكونومست”: المقاطعة الخليجية تكبد قطر خسائر فادحة

توقعت وحدة الأبحاث التابعة لصحيفة “الإيكونومست” البريطانية “استمرار العقوبات الخليجية على قطر لفترة طويلة والتي سيكون لها تداعيات على الاقتصاد القطري”. وذكر التقرير أن “الاقتصاد القطري سيتكبد خسائر فادحة إذا استمرت المقاطعة الخليجية طويلا”.

وينصح التقرير “الشركات الأجنبية في قطر بضرورة التدقيق في سلامة ملفات شركائها داخل قطر في الفترة القادمة”، مع البحث عن قنوات توزيع جديدة علما أنها ستكون مكلفة. كما نصح التقرير الشركات الأجنبية “بالتحوط من سعر صرف الريال القطري، تحسباً من التذبذب المتوقع للريال مع استمرار المقاطعة”. وأقر “برفض العديد من المؤسسات المالية التعامل مع الريال القطري”. وشملت نصائح وحدة الأبحاث في “الإيكونومست” للشركات الأجنبية العاملة في قطر “تجنب الاعتماد على التمويل المحلي في حال تفاقمت العقوبات”.