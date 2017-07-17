رغم التحذيرات..”عمل المجمعة ” يضبط “15” مخالفة لقرار العمل تحت أشعة الشمس

ضبط مفتشو مكتب عمل محافظة المجمعة 15 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، وذلك خلال الجولات الميدانية المكثفة التي يقوم بها المكتب لضبط مخالفي قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي ينص على منع تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس المباشرة ما بين الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 3:00 بعد الظهر خلال الفترة الواقعة بين 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام ميلادي.

وذكر مدير المكتب سعد الهدباني أن الجولات التفتيشية شملت مواقع التشييد والبناء في أحياء المحافظة والمراكز التابعة لها ، مؤكداً حرص الوزارة على صحة العاملين، والعمل على توفير بيئة آمنة من المخاطر المختلفة.

وأشار الهدباني الى انه تم اتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين ، اضافة الى إبلاغ أصحاب المنشآت والقائمين عليها بضرورة الالتزام بقرارات الوزارة ، وأنه لا تهاون امام اي مخالفة يتم رصدها .