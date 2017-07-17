 بلدي جبة يناقش المشاريع المتعثرة مع المقاولين  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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بلدي جبة يناقش المشاريع المتعثرة مع المقاولين 

بلدي جبة يناقش المشاريع المتعثرة مع المقاولين 
المناطق - حائل

ناقش المجلس البلدي بمدينة جبة صباح اليوم الإثنين خلال جلسته الاعتيادية؛ برئاسة رئيس المجلس الدكتور / بندر العادي، وحضور نائب رئيس بلدية جبة الأستاذ / خميس بن سعدي السيف، وأعضاء المجلس البلدي؛ المشاريع المتعثرة في المدينة.
واستعرض المجلس بحضور ممثلي ومهندسي عدد من الشركات والمؤسسات المنفذة، إمكانية مد الإنارة في الطريق عند قناء مع الاتجاهين شرقاً حتى نهاية النفود وغرباً حتى ضبع، واستكمال المرحلة الثانية من الطريق الفاصل بين مدينة جبة وطريق الجوف السريع.
كما جرت مناقشة المرحلة الأولى من سفلتة الدائري الشمالي بجبة، وتوقف العمل بمسلخ قناء وأم القلبان؛ وعمل البلدية لإيجاد طرق لتسوير المواطنين أراضيهم التي على الشوارع الرئيسية للمحافظة على النظافة والمظهر الجمالي وقص الأشجار الزائدة في الشوارع.
في الوقت الذي  تعهد فيه المقاولون بسرعة إنجاز المشاريع المتعثرة.
كما ناقش المجلس نقص الخدمات من حيث الانارة وتحسين الشوارع والاتربة المتواجدة بالشوارع  ، وطلب المجلس تقرير عن الوضع الراهن للمشاريع لعرضه على المجلس  .
وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس المجلس البلدي أهمية تنفيذ المشاريع في موعدها ليستفيد منها المواطنون وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها، مضيفاً أن المجلس يشكل فريقاً واحداً لما له مصلحة عامة وأنه لن يتوانى عن محاسبة المتسبب في تعثر المشاريع وتأخيرها وتطبيق النظام بحقه.

من جهته اكد نائب رئي بلدية جبة الأستاذ / خميس السعدي أن سفلتة المرحلة الأولى من الطريق الواصل بين جبه وطريق الجوف ستكون مكتملة في مرحلتها الأولى نهاية الأسبوع القادم .

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