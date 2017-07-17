 أمير منطقة حائل يفتتح اجتماع مجلس المنطقة في دورته الجديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير منطقة حائل يفتتح اجتماع مجلس المنطقة في دورته الجديدة

أمير منطقة حائل يفتتح اجتماع مجلس المنطقة في دورته الجديدة
المناطق - حائل

افتتح أمير منطقة حائل، عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الإثنين (17 يوليو 2017)، اجتماع مجلس المنطقة في دورته الجديدة، بصالة الاجتماعات الرئيسة في مبنى الإمارة.
وقدم أمير المنطقة الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز؛ لما قدم في تنمية الوطن وخدمته واستتباب الأمن.
وهنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اختياره وليًا للعهد، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.
ورحب بأعضاء المجلس، مؤكدًا أن أهالي حائل يتطلعون إلى دور أكبر لأعضاء مجلس المنطقة، وأن يكون العمل مستمرًا في متابعة وتحسين الخدمات بالمنطقة بمشاركة القطاعات الحكومية والخدمية.
وتم خلال الجلسة الاطلاع على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، لاسيما العلاقة بين المجالس البلدية ومجالس المناطق والمجالس المحلية في المناطق والمحافظات وفقًا لتعميم وزارة الداخلية.
وتمت الموافقة على الآلية المقترحة وإبلاغ القطاعات الحكومية بحصر احتياجاتها وترتيب الأولويات بالتنسيق مع مجلس المنطقة.
واطلع أعضاء المجلس على توصيات اللجان المختصة بشأن خدمة التجمعات السكانية بالطرق الفرعية.
واطلعت على توصيات لجنة متابعة مستوى الخدمات بشأن حاجة القرى والهجر التابعة لمحافظة بقعاء وتوزيع مخططات سكنية لمنع العشوائيات، واطلع أيضًا أعضاء المجلس على الطلبات الجديدة لمشاريع الدواجن بالمنطقة.

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