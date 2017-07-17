سياحة حائل تدرب 45 متدرب على المسارات السياحية بالمنطقة

استهدفت ورشة العمل التدريبية (المسارات السياحية بمنطقة حائل) التي اطلقتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل بالتعاون مع مركز تنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية “تكامل” 45 متدرب من المهتمين في المسارات السياحية.و تسعى ورشة العمل التدريبية (المسارات السياحية بمنطقة حائل) التي تتواصل فعالياتها لمدة 3 ايام لتطوير المسارات السياحية وتوحيد الجهود في المنطقة وتوعية المجتمع في تطوير المسارات السياحية في منطقة حائل ورفع خدماتها .

وركزت ورشة العمل في يومها الاول على الجانب النظري للتعريف بالمسارات وتاريخها بشكل عام وفوائدها ومستوياتها والبنية الأساسية واحتياجاتها، وأيضاً أشكال المسارات والتعريف بكل مسار وأنواعه وأهميته وطريقة اختيار نقطة البداية والنهاية للمسار والنقاط الأساسية على المسارات وكيفية اختيار شكل المسار المناسب، وإشراك الثقافات المحلية بأطعمتهم والتجارب الممتعة والمثيرة.

و قال المهندس فيصل بن خالد المدني المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل ان ورشة العمل التدريبية(المسارات السياحية بمنطقة حائل) تهدف إلى إظهار أهمية المسارات السياحية بالمنطقة وضرورتها وما تحتاجه من تطوير وأضاف المهندس المدني أن الورشة التدريبية تهدف أيضا إلى إظهار أهمية المسارات السياحة وضرورتها للترويج السياحي، إلى جانب معرفة كيفية صنع منتج سياحي وتطوير مناطق ذات جاذبية سياحية تثري تجربة الزائر.

أما الجانب العملي فيتم في اليوم الثاني حيث يشتمل على تمكين المتدرب من خلال الزيارة الميدانية معرفة كيفية عمل المسار والخطوات التحضيرية والتخطيط ووضع النقاط المهمة، بجانب تدريب عملي في منطقة المسار السياحي.

واشار المهندس المدني ان المسارات السياحية في حائل تشتمل على 3 مسارات الاول مسار داخل مدينة حائل ويضم هذا المسار مجموعه من المواقع التاريخية والتراثيه، والمنتزهات الترفية داخل مدينة حائل او تلك التي تقع على مشارفها والمسار الثاني مسار البلدة التراثية بجبة وهو واحد من المسارات المهمة في المنطقة وحيث تتوافر عدد من المزارات التاريخية والطبيعية خارج مدينة حائل والمسار الثالث مسار حائل _الحائط ويشتمل هذا المسار على سلسة من البلدات التراثيه التي تضم مواقع أثرية تعود إلى ازمان تاريخية مختلفة

ومن جهته، اعتبر ناصر النشمي مدير المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن البرنامج يأتي كنواة أولى لخلق وتنشيط مشروع المسارات السياحية، ويسهم في تنشيط الحركة السياحية بالمناطق والمجتمعات المحلية التي يتواجد فيها المسار، كما أنه يعمل على تطوير البنية التحية والخدمات التي تقدم على طريق المسار، وتوفير فرص العمل للمواطنين سواء من ناحية التوظيف أو من جهة المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دعم أصحاب الحرف اليدوية، وتطوير القرى التراثية التي يمر بها المسار مما يصنع حالة من النشاط الاقتصادي ويسهم في دعم وتعزيز البنية التحتية في مناطق المملكة المختلفة.

وشدد على أن هدف “تكامل” من تنفيذ هذه الدورات التدريبية إلى تأهيل الشركاء فهم الداعم والشريك الرئيس في مشروع المسارات السياحية