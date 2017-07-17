مليشيات الاجرام الحوثية  تقوم بقنص المدنيين في البيضاء

أصيب مواطن يمني بإصابات بالغة جراء اطلاق النار عليه من قناص تابع لميليشيا الحوثي الاجرامية في محافظة البيضاء .

واوضحت المصادر ان المواطن أحمد حسين الرهينة اصيب بالرصاصة في منطقة الرقبة اثناء عودته الى منزله في قرية السيلة بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء التي تقوم ميليشيا الحوثي بقصف عشوائي وعمليات قنص للمواطنين العزل هناك كرد انتقامي على المقاومة الوطنية بالمحافظة .

وقال الناشط الحقوقي مصطفى ال حميقان ان المليشيات تتخذ اُسلوب العقاب الجماعي في المناطق التي تسيطر عليها وتنتهج القصف العشوائي وعمليات القنص لكل جسم متحرك حتى الحيوانات.

واضاف أن ميليشيا الاجرام الحوثية قامت بردم الآبار ولوثت مياه الشرب وقامت بإحراق مخازن المحاصيل والمزارع في المحافظة.