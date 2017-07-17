مصر تؤكد استمرار الإجراءات ضد قطر لحين تلبية المطالب

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، تمسك بلاده بقائمة المطالب المقدمة لقطر واستمرار الإجراءات المتخذة ضدها لحين تلبية الدوحة لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وشدد شكري خلال لقائه في القاهرة اليوم (الإثنين)، نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن هذا يأتي على ضوء ما تلمسه مصر والسعودية والإمارات والبحرين من استمرار قطر في اتباع نهج المماطلة والتسويف، وعدم اكتراثها بالشواغل الحقيقية التي عبرت عنها الدول الأربع وتطلعات شعوب المنطقة في التصدي بحزم لخطر الإرهاب والتطرف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان صحافي، إن الوزير شكري عبّر في مستهل اللقاء عن تقدير مصر للمساعي الحميدة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وللدور الذي يقوم به وزير الخارجية الكويتي لتسوية الأزمة مع قطر على خلفية دورها السلبي في المنطقة.

وأشار إلى أن الشيخ صباح الخالد أكد خلال اللقاء أن الجهود التي تبذلها بلاده تأتي في إطار رغبتها في حلحلة الأوضاع والتوصل إلى حل شامل للأزمة، وهو ما ثمنه شكري، موضحا أن حل الأزمة يتأتى عبر تلبية قطر للمطالب التي قدمت لها.

وأوضح أبو زيد أن الوزيرين تناولا أيضا مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها والإعداد للجنة المشتركة المقرر عقدها قبل نهاية العام الجاري، وأعربا عن تطلعهما لمزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.