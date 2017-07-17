 إصابة البرغوثي في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي قرب الأقصى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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إصابة البرغوثي في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي قرب الأقصى

إصابة البرغوثي في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي قرب الأقصى
المناطق - وكالات

تعرض مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية للاعتداء بالضرب من قبل القوات الإسرائيلية أثناء تأديته صلاة الظهر مع المصلين في ساحة باب الأسباط، بحسب ما أفادت قناة روسيا الإثنين.

واعتدت القوات الإسرائيلية، الإثنين، بالضرب على العشرات من المصلين الفلسطينيين.

ووصل البرغوثي إلى ساحة باب الأسباط رغم الحواجز والقيود وأدى صلاة الظهر مع المقدسيين المعتصمين في الساحة الذين يتصدون للإجراءات الإسرائيلية ويرفضون المرور عبر البوابات الإلكترونية.

وقال مصطفى البرغوثي إن هذا القمع الإسرائيلي لن يكسر إرادة المقدسيين، داعياً الفلسطينيين إلى إسناد أهل القدس والمرابطين فيها وعدم تركهم وحدهم في المعركة التي تتعلق بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وبمستقبل القدس.

وطالب البرغوثي الدول العربية والإسلامية بفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل لردعها عن ممارساتها تجاه القدس والمسجد الأقصى.

ويواصل المصلون الفلسطينيون تأدية صلواتهم خارج باحات المسجد الأقصى، وذلك رفضاً واحتجاجاً على الإجراءات الإسرائيلية الجديدة التي فرضت عليهم، الأحد.

ونصبت السلطات الإسرائيلية بوابات الإلكترونية أمام بوابات المسجد الأقصى، فيما اعتبرها الفلسطينيون تقييداً لحرية العبادة.

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