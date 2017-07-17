 جامعة جازان تدرب كوادرها على مهارات القيادة الأكاديمية بتركيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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جامعة جازان تدرب كوادرها على مهارات القيادة الأكاديمية بتركيا

جامعة جازان تدرب كوادرها على مهارات القيادة الأكاديمية بتركيا
المناطق - جازان - أمل بهكلي

تقيم جامعة جازان ممثلة في عمادة التطوير الأكاديمي برنامجها التدريبي الصيفي الرابع تحت عنوان “مهارات متقدمة في القيادة الأكاديمية”، الذي يتم تنفيذه في مدينة اسطنبول بدولة تركيا لمدة 5 أيام تدريبية بواقع 25 ساعة تدريبية خلال الفترة من ٢٢-٢٦ من الشهر الحالي.
هذا وقد افتتح البرنامج باتصال هاتفي مع سعادة وكيل الجامعة للجودة والتطوير الأكاديمي رحب من خلاله بالمتدربين وتحدث عن حرص الجامعة على الاستثمار في مواردها البشرية
وأوضح عميد عمادة التطوير الأكاديمي د نايف أزيبي أن البرنامج يستهدف في الدورة الرابعة  ٣٠ متدرباً تم ترشيحهم من القيادات الأكاديمية بالجامعة شاكرا إدارة الجامعة على اهتمامها ودعمها لبرامج تطوير أعضاء هيئة التدريس، وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة وسعادة وكيل الجامعة للجودة والتطوير الأكاديمي.
و أشار الدكتور أزيبي إلى تركيز البرنامج التدريبي على مهارات القيادة الناجحة، وكيفية التخطيط الاستراتيجي بما يتوافق مع المتغيرات، واستشراف المستقبل وفقاً للرؤية الحديثة، كما سيتدرب المشاركون خلال الدورة على المهارات الأساسية في القيادة الأكاديمية، كالتخطيط الاستراتيجي للجامعات، ومهارات قيادة التغيير وحل المشكلات.
هذا ويقدم والبرنامج البروفيسور ستيفان استرس من جامعة ميدل تنيسي بأمريكا.

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