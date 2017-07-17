 خبراء إيرانيين: فساد المسئولين وتصدير الثورة سبب إفلاس المصارف الإيرانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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خبراء إيرانيين: فساد المسئولين وتصدير الثورة سبب إفلاس المصارف الإيرانية

خبراء إيرانيين: فساد المسئولين وتصدير الثورة سبب إفلاس المصارف الإيرانية
المناطق ـ الرياض

شاهد المتابعون للشأن الإيراني خلال أسابيع الماضية إفلاس عدد من البنوك و المؤسسات المالية الإيرانية ومنها بنك “كاسبين” و هي الأزمة التي تسببت في خلق حالة نفسية لدى الكثيرين من الشعب الإيراني الذين قاموا بالتجمع أمام هذه المؤسسات وأغلقوا العديد من الشوارع.
حقيقة إفلاس هذه البنوك وفقا لخبراء اقتصاديين إيرانيين يعود لسنة عام “2008”، أي بعد انهيار الاقتصاد الإيراني و خصوصا وانهيار أسعار العقار هناك، حيث اتجهت الكثير من شركات العقار لتغيير نشاطها إلى النشاط المصرفي.
ولم تكتف تلك المؤسسات بهذا بل قامت باستغلال الأزمة الاقتصادية في إيران وفتحت المساهمات ووعدت بأرباح خيالية للمساهمين فيها حيث تسابق الإيرانيون للمساهمة في تلك المؤسسات طمع في تحقيق المكاسب السريعة التي وعدتهم بها تلك المؤسسات.
لكن هذه المؤسسات أعلنت إفلاسها بعد مدة وجيزة بسبب التدخل العسكري الإيراني في كل من العراق وسوريا وعمليات الاحتيال والسرقة لمدرائها وهروبهم لخارج إيران أدت لموجة الغضب الإيرانية الشعبية ضد تلك المؤسسات.

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