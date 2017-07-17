 لإيقاف حكم القصاص ضد النمر .. وثيقة سرية تكشف الفخ القطري الإيراني الفاشل ضد المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

لإيقاف حكم القصاص ضد النمر .. وثيقة سرية تكشف الفخ القطري الإيراني الفاشل ضد المملكة خبراء إيرانيين: فساد المسئولين وتصدير الثورة سبب إفلاس المصارف الإيرانية جامعة جازان تدرب كوادرها على مهارات القيادة الأكاديمية بتركيا مسؤول أمني كردي: متأكد بنسبة 99 % البغدادي حي ومتمرس في الاختباء إصابة البرغوثي في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي قرب الأقصى مؤكداً أن “قصة واشنطن بوست ليست حقيقية”.. قرقاش ينفي تورط الإمارات في اختراق مواقع حكومية قطرية مصر تؤكد استمرار الإجراءات ضد قطر لحين تلبية المطالب مليشيات الاجرام الحوثية  تقوم بقنص المدنيين في البيضاء العمل : إلغاء الاتفاقية واسترداد كافة مبالغ الدعم من المدارس الأهلية المتلاعبة برواتب المعلمين والمعلمات سياحة حائل تدرب 45 متدرب على المسارات السياحية بالمنطقة رئيس الوزراء اليمني يزور القاعدة الإدارية للتحالف العربي بعدن 14 مداناً في “خلية العبدلي” الإرهابية فروا الى إيران يوم صدور حكم “التمييز”

لإيقاف حكم القصاص ضد النمر .. وثيقة سرية تكشف الفخ القطري الإيراني الفاشل ضد المملكة

لإيقاف حكم القصاص ضد النمر .. وثيقة سرية تكشف الفخ القطري الإيراني الفاشل ضد المملكة
المناطق - متابعات

اظهرت وثيقة سرية لم تنشر من قبل، تثبت تآمر النظام القطري وتورطه مع النظام الإيراني في قضية ما يسمى بـ “الصيادين القطريين” الذين ذهبوا بحجة الاستمتاع في رحلة صيد إلى العراق، حيث تثبت الوثيقة أن ذهاب الصيادين القطريين، ومنهم أفراد من آل ثاني إلى العراق تمت بتنسيق مسبق بين الجانب القطري والجانب الإيراني ومليشيا الحشد الشعبي في العراق، وعندما علمت كل من قطر وإيران عن نية المملكة تنفيذ حكم القصاص بالخائن نمر النمر تم اختلاق قصة اختطاف الصيادين القطريين في العراق، حيث كان المخطط هو إطلاق سراح نمر النمر مقابل الصيادين، ومعهم شخصان سعوديان، بحيث يتم وقف تنفيذ حكم القصاص حسب رغبة إيران، إلا أن قرار تنفيذ حكم الشرع قد تم.
‏فالهدف من الاختطاف لم يكن المال بل إيقاف الحكم ضد النمر، لكن هذه الحيلة لم تنطل على قيادة المملكة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد انهمرت طلبات من جميع منظمات حقوق الإنسان التي تدار بالمال القطري وتدخل رئيس اميركا السابق أوباما لعدم تنفيذ حكم القصاص وهددت إيران بقوة بعد القصاص، وغضب أوباما وقامت إيران بإحراق السفارة السعودية في طهران.
‏وحسب المعلومات الموجودة فى الوثيقة فإن خامنئي بنفسه كان مشرفاً على ملف الصيادين القطريين المختطفين يوم 16 ديسمبر 2015 كي يكون ورقة ضغط.
و‏بعد فشل المخطط القطري الإيراني استغلوا المخطوفين بورقة تتيح لقطر خرق تمويل جماعات إرهابية من سري إلى علني حيث دفعت قطر أكثر من50 مليون دولار بشكل علني لجبهة النصرة بمسماها الجديد مقابل الانسحاب من مناطق وتسليمها للنظام، وشردت الآلاف مقابل 26 صياداً قطرياً، تم الإفراج عنهم في21 أبريل 2017.
‏وتطرقت الوثيقة إلى أن علاقة إيران بقطر أقوى من علاقة إيران بالحشد الشعبي. وفقا ل”الرياض”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>